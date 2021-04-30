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Организованных российских туристов вывезли из Турции и Танзании

15:20, 30 апреля, 2021
Андрей Поносов
Организованных российских туристов вывезли из Турции и Танзании
15:20, 30 апреля, 2021
Андрей Поносов
96
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#Россия\n#Турция\n#отдых\n#туризм\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
96
0

Туроператоры вернули на родину более 70 тыс. отдыхавших по путевкам.

Москва. Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на заседание оперштаба Росавиации.

По данным Ростуризма, из Турции возвращено 73,2 тыс. туристов.

Сейчас на турецких курортах еще остаются те, кто отправился на отдых самостоятельно. Их вывезут из страны до 1 июня. Ожидается, российские и турецкие авиакомпании выполнят более 100 рейсов, на которых перевезут около 21,5 тыс. пассажиров.

Ранее Ассоциация туроператоров России обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых от COVID-19 туристов от обязанности сдавать ПЦР-тесты по возвращении из-за границы.

Такая мера введена постановлением Роспотребнадзора, которое вступило в силу 21 апреля. Все граждане, прибывающие из-за рубежа, обязаны дважды сдать тесты на коронавирус в течение 5 дней. Между первым и вторым тестирование должно пройти не менее суток.

Напомним, 12 апреля российский оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией принял решение отменить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

15:20, 30 апреля, 2021
Андрей Поносов
96
0
#Россия\n#Турция\n#отдых\n#туризм\n#коронавирус