В Москве задержали водителя с 1500 неоплаченных штрафов

Мужчина задолжал государству более 2 миллионов рублей.

Москва. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автовладельца, который накопил почти полторы тысячи неоплаченных штрафов, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

В отношении 31-летнего мужчины составлен ряд административных материалов за неуплату в срок штрафов за нарушение правил дорожного движения. Всего за ним числится 1457 административных взысканий на общую сумму более двух миллионов рублей. Судебными приставами на его автомобиль наложен арест, иномарку отправили на спецстоянку.

Как сообщает пресс-служба столичной ГИБДД, за три месяца этого года сотрудниками московской Госавтоинспекции составлено свыше 170 тысяч протоколов на граждан, уклоняющихся от исполнения административного наказания.