Как в Турции: в Крыму построят туристический кластер в 500 га

Созданием современного курорта уже заинтересовались инвесторы.

Саки. Крым. В Сакском районе Крыма построят новый туристический кластер. Об этом пишут "Известия"

По словам вице-премьера правительства полуострова Евгения Кабанова, он станет аналогом турецкой Антальи. Интерес к проекту уже проявляют инвесторы. Планируется, что рекреационная зона растянется на 500 га и будет включать в себя пляжную линию в 5 км.