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Как в Турции: в Крыму построят туристический кластер в 500 га

12:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
Как в Турции: в Крыму построят туристический кластер в 500 га
12:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
745
0
#Крым\n#отдых\n#туристы
Фото: pixabay.com
745
0

Созданием современного курорта уже заинтересовались инвесторы.

Саки. Крым. В Сакском районе Крыма построят новый туристический кластер. Об этом пишут "Известия".
По словам вице-премьера правительства полуострова Евгения Кабанова, он станет аналогом турецкой Антальи. Интерес к проекту уже проявляют инвесторы. Планируется, что рекреационная зона растянется на 500 га и будет включать в себя пляжную линию в 5 км.
В настоящее время Крым готов принять туристов. По информации "Газеты.ru", в этот сезон там ожидают свыше 6 млн отдыхающих. 
12:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
745
0
#Крым\n#отдых\n#туристы