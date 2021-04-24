Как в Турции: в Крыму построят туристический кластер в 500 га

Созданием современного курорта уже заинтересовались инвесторы.
Саки. Крым. В Сакском районе Крыма построят новый туристический кластер. Об этом пишут "Известия".
По словам вице-премьера правительства полуострова Евгения Кабанова, он станет аналогом турецкой Антальи. Интерес к проекту уже проявляют инвесторы. Планируется, что рекреационная зона растянется на 500 га и будет включать в себя пляжную линию в 5 км.
В настоящее время Крым готов принять туристов. По информации "Газеты.ru", в этот сезон там ожидают свыше 6 млн отдыхающих.