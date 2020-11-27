Способную отражать угрозы из космоса систему С-500 создадут в 2021 году

Данное средство ПВО сможет сбивать спутники на низкой орбите и отражать удары гиперзвукового оружия



Москва. Заместитель главкома Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Андрей Юдин уточнил сроки завершения разработки С-500. По его словам, данная система противовоздушной обороны нового поколения будет готова в 2021 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Минобороны «Красная Звезда».

Разработчиком С-500 является «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». На предприятии изделие позиционируют как новое поколение зенитных ракетных систем, раздельно решающих задачи уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

По словам главкома ВКС Сергея Суровикина, С-500 будет способна поражать цели не только в атмосфере, но и в ближнем космосе. В пределах досягаемости ракет этой системы окажутся спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций.

В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что предварительные испытания С-500 стартуют в 2020 году, а серийный выпуск и поставки в армию начнутся 5 лет спустя.

Между тем в августе текущего года курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов заявил, что упрощенная комплектация С-500 уже проходит тестирование. Также, по его словам, все элементы системы готовы и испытываются.