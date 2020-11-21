Ранее рейсы стали выполнять в Японию, Танзанию, Турцию и другие страны.





Москва. Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на РИА «Новости».



Регулярные рейсы открыла эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines в субботу, 21 ноября. Теперь пассажиры могут отправиться в Аддис-Абебы из Москвы.



Напомним, что ранее авиасообщение также было налажено с Японией, Танзанией, Турцией, Великобританией, Египтом, Швейцарией, Южной Кореей, Белоруссией, Киргизией и Сербией.