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Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией

15:00, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией
15:00, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#авиация\n#Россия\n#Эфиопия
Фото: pixabay.com
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Ранее рейсы стали выполнять в Японию, Танзанию, Турцию и другие страны.

Москва. Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Регулярные рейсы открыла эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines в субботу, 21 ноября. Теперь пассажиры могут отправиться в Аддис-Абебы из Москвы.

Напомним, что ранее авиасообщение также было налажено с Японией, Танзанией, Турцией, Великобританией, Египтом, Швейцарией, Южной Кореей, Белоруссией, Киргизией и Сербией.

15:00, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#авиация\n#Россия\n#Эфиопия