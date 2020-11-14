Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами

Полеты разрешат на Сейшелы и в Эфиопию.

Москва. Россия возобновит авиасообщение с Сейшельскими островами и Эфиопией. Об этом пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Решение на паритетной основе было принято в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в этих странах в течение 14 дней было зафиксировано не более 40 случаев заражения на 100 тыс. населения, а также не более 1% суточного прироста.

Также власти решили увеличить количество рейсов на Мальдивы, Кубу, в Казахстан и ОАЭ.

Напомним, с 1 ноября были возобновлены полеты в Японию, ранее авиасообщение также было налажено с Танзанией, Турцией, Великобританией, Египтом, Швейцарией, Южной Кореей, Белоруссией, Киргизией и Сербией.