В РАН объяснили, что за странные объекты заснял с орбиты космонавт

У академиков есть несколько версий происхождения «НЛО».



Москва. Ученые Российской академии наук высказали предположения о природе неопознанных светящихся объектов над Антарктидой. У экспертов есть несколько версий, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости и Газета.ру.

Напомним, пять загадочных светящихся точек, летящих в одном направлении на равном расстоянии друг от друга поймал в объектив видеокамеры российский космонавт Иван Вагнер. Он вел любительские съемки полярного сияния над Антарктидой. О странных объектах космонавт сообщил в Роскосмос.

Как заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, «НЛО» на самом деле являются спутниками связи, запущенными компанией Илона Маска SpaceX.

Данную версию поддержал и заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.

Также, по его словам, Вагнер мог наблюдать другой искусственный спутник, который из-за бликов на оптике камеры выглядел как 5 светящихся точек. Именно потому расстояние между ними казалось одинаковым.

А эксперт космической отрасли Иван Моисеев предположил, что космонавт заснял мусор, отделившийся от МКС.