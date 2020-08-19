Российский космонавт заснял с орбиты пять НЛО над Антарктидой

Объекты летели параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга.



Москва. Российскому космонавту Ивану Вагнеру удалось поймать в кадр с борта МКС группу из пяти неопознанных объектов. Видео он разместил на своей странице в «Твиттере», сообщает «Интерфакс».

Космонавт вел замедленную съемку полярного сияния над Антарктидой. Однако неожиданно в кадре появились 5 светящихся точек. Они двигались параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга.

«Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?», - спросил Иван Вагнер у своих читателей в Twitter.

Также космонавт сообщил, что довел информацию о загадочных объектах до руководства госкорпорации Роскосмос.

«Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа», - добавил Иван Вагнер.

На видео летящие объекты можно наблюдать с 9 по 12 секунду. Кадры делались 1 раз в секунду, а потом собирались в видео, где в 1 секунду «втискивались» 25 кадров. Поэтому реальное время наблюдения объектов составило 52 секунды, пояснил космонавт.