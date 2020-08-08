Бенгалы оказались в числе самых популярных пород кошек у россиян

Однако чаще всего жители заводят британцев.

Москва. Самыми популярными кошками у россиян стали британцы, мейн-куны, сибирские и бенгальские. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство новостей «Москва».

По словам эксперта, британцы пользуются популярностью из-за своей схожести с плюшевыми мишками. Мейн-куны востребованы из-за любви россиян к большим кошкам, а бенгалов любят за то, что они выглядят как дикое животное.

Сибирские кошки – большие, красивые и их легко содержать, пояснила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

Также россияне часто заводят сфинксов, ориенталов и скоттиш-фолдов.