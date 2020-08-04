Постучать, надавить и не только: 7 правил по выбору самого лучшего арбуза

Покупать ягоду лучше с середины августа.

На дворе, увы, самый последний месяц лета, зато — самый арбузный. Выбрать сладкий и спелый плод помогут следующие советы:



— покупать арбуз лучше с середины августа по сентябрь;



— корка у хорошего арбуза твердая и глянцевая; не стоит брать плод, если на нем есть какие-либо трещины;



— особенно хорошо арбуз со средним по размеру желтым пятном: это значит, что он созрел без всяких добавок;



— постучите по корке: звонкий звук говорит о сочности мякоти;



— положите арбуз и надавите сверху: плод хороший, если вы услышите небольшой треск;



— идеальный вес ягоды — 7-10 кг.



Многие ошибочно полагают, что при выборе арбуза также стоит смотреть на хвостик ягоды. Якобы он должен быть сухим. На самом деле, это миф. У свежесорванных спелых плодов хвостик бывает как подсушенным, так и свеже-зеленым. Высохнуть он может во время транспортировки или на прилавке.