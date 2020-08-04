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Британский кот покорил пользователей интернета своим кусем

14:20, 04 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Британский кот покорил пользователей интернета своим кусем
14:20, 04 августа, 2020
Анастасия Шевченко
187
0
#животные\n#видео\n#коты
Фото: Кадр из ролика Megasuperkus
187
0

Видео уже собрало 75 тыс. лайков и более 1,4 тыс. комментариев.

Британский кот покорил пользователей интернета своим кусем. Видео выложили на канале в TikTok «Megasuperkus».

Тревожная музыка, приближающаяся камера, сосредоточенный кошачий взгляд и — злой кусь! При этом хозяева кота уверяют, что их питомец умеет делать и «ласковый кусь», а за миловидную мордочку и пушистую шерстку называют своего британского сладким пирожочком.

Видео уже собрало 75 тыс. лайков и более 1,4 тыс. комментариев. Вот одни из них:

— милейший кусь;

— он вообще не понял, что с этим делать. На всякий случай, кусь;

— очень неожиданный финал;

— проучительный кусь, нефиг культяпки подставлять.

user6744758739209 on TikTok

user6744758739209 (@megasuperkus) has created a short video on TikTok with music original sound. #ВеселыйСFantola #коте #язлюсь #рекоминдации #топ4ик #пятница


14:20, 04 августа, 2020
Анастасия Шевченко
187
0
#животные\n#видео\n#коты

 

 

 


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