Видео уже собрало 75 тыс. лайков и более 1,4 тыс. комментариев.
Британский кот покорил пользователей интернета своим кусем. Видео выложили на канале в TikTok «Megasuperkus».
Тревожная музыка, приближающаяся камера, сосредоточенный кошачий взгляд и — злой кусь! При этом хозяева кота уверяют, что их питомец умеет делать и «ласковый кусь», а за миловидную мордочку и пушистую шерстку называют своего британского сладким пирожочком.
Видео уже собрало 75 тыс. лайков и более 1,4 тыс. комментариев. Вот одни из них:
— милейший кусь;
— он вообще не понял, что с этим делать. На всякий случай, кусь;
— очень неожиданный финал;
— проучительный кусь, нефиг культяпки подставлять.
user6744758739209 on TikTok
user6744758739209 (@megasuperkus) has created a short video on TikTok with music original sound. #ВеселыйСFantola #коте #язлюсь #рекоминдации #топ4ик #пятница