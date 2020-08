Британский кот покорил пользователей интернета своим кусем. Видео выложили на канале в TikTok «Megasuperkus».



Тревожная музыка, приближающаяся камера, сосредоточенный кошачий взгляд и — злой кусь! При этом хозяева кота уверяют, что их питомец умеет делать и «ласковый кусь», а за миловидную мордочку и пушистую шерстку называют своего британского сладким пирожочком.

Видео уже собрало 75 тыс. лайков и более 1,4 тыс. комментариев. Вот одни из них:



— милейший кусь;



— он вообще не понял, что с этим делать. На всякий случай, кусь;



— очень неожиданный финал;



— проучительный кусь, нефиг культяпки подставлять.

