Житель Пскова продает 3-килограммовый метеорит

За «небесный камень» владелец надеется выручить 2,5 млн рублей.

Псков. Псковская область. Упавший с неба камень выставил на продажу житель Пскова. Как сообщается в пояснении к лоту на сайте бесплатных объявлений, предмет весом в 3 кг может быть обломком небесного тела, например, разрушающейся планеты.

По заявлению владельца, на внеземное происхождение камня указывают магнитные свойства и следы плавления на поверхности. Также на нем имеются вкрапления железа, кобальта или никеля. Однако официальным подтверждением того, что это метеорит, продавец не располагает.

Длина предмета - 11,5 см, ширина - 6,5 см. За свою находку владелец просит 2,5 млн рублей, но готов сбавить цену.