Новые госномера автомобилей появятся в России

МВД подготовило изменения в ведомственный приказ.



Москва. Изменения в приказ «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» намерено внести МВД. Как пишет «Коммерсантъ», согласно проекту, в автомобильных номерах могут появится дополнительные цифры.

Сейчас первыми цифрами в коде региона, состоящем из трех цифр, могут быть только 1 и 7. Документ предполагает снятие данного ограничения.

Это значит, что в госномерах, выданных в Москве, появятся коды 497 и 999, в Санкт-Петербурге - 278 или 878, в Татарстане – 616, Омской области - 555, в Свердловской - 666, в Алтайском крае - 222 и т. д.

Цель нововведения – увеличить количество возможных комбинаций цифр и, соответственно, выдаваемых номеров, сообщает издание.

Напомним, недавно Минэкономики предложило продавать «красивые» номера автомобилей на аукционе либо за повышенную госпошлину. Новшество могут ввести с 2021 года.