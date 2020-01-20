  • $ 61.53 ↓
  • € 68.54 ↓

«Красивые» госномера автомобилистам будут продавать через госуслуги

15:10, 20 января, 2020
Евгений Кандаков
«Красивые» госномера автомобилистам будут продавать через госуслуги
15:10, 20 января, 2020
Евгений Кандаков
169
0
#авто\n#ГИБДД\n#автомобилисты\n#госуслуги\n#аукцион\n#нововведения\n#автомобиль\n#Минэкономики
Фото: ok.ru/group51267060367493
169
0

При этом придется заплатить повышенную госпошлину либо выкупить желанную табличку на аукционе.

Москва. В Минэкономики разработали проект постановления правительства, определяющий порядок продажи автомобильных госномеров с запоминающимися сочетаниями букв и цифр. В документе предлагается реализовать их через портал госуслуг, пишет «Коммерсантъ».

Новые правила планируется ввести с 2021 года. При этом за желанную табличку автовладелец заплатит повышенную госпошлину либо выкупит ее на аукционе.

Способ реализации и начальную стоимость номера будут определять региональные власти. Также установлено, что аукционы будут проводиться в течение 30 дней. При этом один автомобилист не сможет участвовать в торгах более пяти раз одновременно.

Напомним, с января 2020 года россиянам разрешили регистрировать новые машины непосредственно в автосалонах, без визита в ГИБДД.

15:10, 20 января, 2020
Евгений Кандаков
169
0
#авто\n#ГИБДД\n#автомобилисты\n#госуслуги\n#аукцион\n#нововведения\n#автомобиль\n#Минэкономики

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

30 человек эвакуировали из жилого дома на улице Наговицына в Ижевске

16:25, 18 января, 2020
3930

Фура смяла легковушку на трассе под Ижевском: водители не пострадали

3112
10:31, 14 января, 2020

Гендиректором Ижевского радиозавода стал Александр Майер

3001
16:50, 16 января, 2020

Запретить тюбинги предложили в Удмуртии

2999
14:55, 13 января, 2020

Житель Удмуртии метнул топором в полицейского

2966
17:55, 14 января, 2020

Мишустин запланировал кадровые перестановки в правительстве России

12:44, 16 января, 2020
1702

Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин

1628
20:28, 15 января, 2020

Синоптики порадовали россиян обещанием теплой весны

1387
12:48, 14 января, 2020

Правительство России подало в отставку

1314
17:35, 15 января, 2020

Путин распорядился выдавать маткапитал при рождении первенца

1265
13:51, 15 января, 2020

Список номинантов на премию «Оскар» обнародовали в США

10:30, 14 января, 2020
1384

Принц Гарри больше не сможет использовать свой королевский титул

1313
12:36, 19 января, 2020

Японские ученые поделились простым и эффективным способом борьбы с лишним весом

1169
18:12, 17 января, 2020

Заселиться в турецкие отели станет сложнее из-за закона о персональных данных

1019
16:08, 14 января, 2020

Елизавета II смирилась с отказом принца Гарри от привилегий старшего члена королевской семьи

993
09:52, 14 января, 2020

Лонгриды

Смерть подождёт

16:45

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019