«Красивые» госномера автомобилистам будут продавать через госуслуги

При этом придется заплатить повышенную госпошлину либо выкупить желанную табличку на аукционе.



Москва. В Минэкономики разработали проект постановления правительства, определяющий порядок продажи автомобильных госномеров с запоминающимися сочетаниями букв и цифр. В документе предлагается реализовать их через портал госуслуг, пишет «Коммерсантъ».

Новые правила планируется ввести с 2021 года. При этом за желанную табличку автовладелец заплатит повышенную госпошлину либо выкупит ее на аукционе.

Способ реализации и начальную стоимость номера будут определять региональные власти. Также установлено, что аукционы будут проводиться в течение 30 дней. При этом один автомобилист не сможет участвовать в торгах более пяти раз одновременно.

Напомним, с января 2020 года россиянам разрешили регистрировать новые машины непосредственно в автосалонах, без визита в ГИБДД.