Глазов. Удмуртия. В рамках программы инициативного бюджетирования в Глазове заявки подали 8 команд, 11 проектов было представлено экспертной комиссии на рассмотрение. Как рассказал глава города Сергей Коновалов, в защите проектов приняли участие 72 человека, из них 56 — люди с ограниченными возможностями здоровья.

В результате семь проектов стали победителями:

- «Счастье в моменте 2.0. Пространство равных возможностей» от школы №7 – здесь планируют создать инклюзивное пространство – семейный клуб для формирования культуры инклюзии через совместный творческий досуг и взаимную поддержку семей.

- Инклюзивный физкультурно-спортивный фестиваль «В движении – сила 2.0» от Всероссийского общества инвалидов – в нем планируют принять участие не менее 300 человек.

- «Микро-огород через объектив, от семечка до урожая» от АНО «Искренние люди» – проект создания системы для круглогодичного выращивания микрозелени в условиях Центра для лиц с ОВЗ старше 18 лет.

- Швейный коворкинг от АНО «Искренние люди» – создание инклюзивного пространства и возможность обучения швейному мастерству для людей с различными формами инвалидности.

- «Счастливое детство» от детского сада №54 – проведение марафона равных возможностей среди групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ и инвалидностью на музыкальной площадке, установленной на территории сада.

- «Тактильный сад» от «Короленко-8» – возрождение пространства у здания культурной базы в тактильный сад для сенсорного развития детей и реабилитации людей с инвалидностью.

- «Не хлебом единым» от Всероссийского общества слепых – для инвалидов по зрению проведут творческие мастер-классы и организуют выездные мероприятия творческого коллектива по Глазову и Глазовскому району.