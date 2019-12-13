Над камчатским вулканом Ключевской заметили столб пепла высотой в 5,5 км

Для авиации полуострова объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Столб пепла высотой в 5,5 км поднялся в воздух над кратером вулкана Ключевской в центральной части Камчатки. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Отмечается, что извержение вулкана Ключевской длится уже месяц, с 11 ноября. В ночь на 13 декабря были замечены также выбросы раскаленной лавы. По словам специалистов, это говорит о том, что активность вулкана перешла в новую фазу – вершинного извержения.

В связи с выбросом пепла 13 декабря для авиации объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Добавим, в последний раз вулкан Ключевской проявлял активность в 2016 году, извержение длилось 7 месяцев. Также на Камчатке ждут извержения вулкана Авачинский, где были отмечены яркие вспышки. Туристам не рекомендовано совершать самостоятельные походы к горе.