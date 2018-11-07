ФСИН Амурской области объяснило фото осужденного с икрой и шашлыками

Дело передали в следственные органы.

Амурская область. Управление ФСИН России по Амурской области объяснило ряд снимков, которые ранее опубликовали СМИ. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, на фото осужденный Вячеслав Цеповяз, находясь в колонии, позирует с мобильным телефоном, шашлыком, икрой и крабами.

Управление установило, что фотографии подлинные и были сделаны в 2015 году, сообщила пресс-служба ФСИН. Материалы проверки уже передали в СКР.

«Также сообщаем, что в настоящее время по опубликованной в СМИ информации в УФСИН России по Амурской области назначена проверка», - говорится в сообщении.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка. Группировка орудовала в станице Кущевской Краснодарского края в «девяностых». В сентябре 2010 года по приказу лидеров члены банды напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе детей.

После широкой огласки массового убийства, в Кущевской провели масштабную антикриминальную кампанию. В ходе нее правоохранители раскрыли и другие преступления банды.

Цеповяз получил 20 лет лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев. Глава банды Сергей Цапок скончался в ночь на 7 июля 2014 года в медчасти изолятора в Краснодаре.