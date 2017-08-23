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      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      10:00, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:00, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      91
      0
      #полиция\n#Убийца\n#Хабаровск\n#поиск\n#убийство
      Фото: pixabay.com
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      Тому, кто сообщит информацию о местонахождении преступника, заплатят 500 тысяч рублей.

      Хабаровск. Управление МВД по Хабаровскому краю объявило вознаграждение за информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Как пишет РТД, сообщившему о том, где находится преступник, выплатят 500 тысяч рублей. 

      По информации СМИ, сотрудники ведомства разыскивают уроженца города Амурска Аллахверанова Анара 1992 года рождения, который предположительно жестоко избил спортсмена, в результате чего тот скончался в больнице. 

      В настоящее время подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство, совершённое из хулиганских побуждений).

      10:00, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      91
      0
      #полиция\n#Убийца\n#Хабаровск\n#поиск\n#убийство

       

       

       

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