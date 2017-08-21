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      В Санкт-Петербурге продали любимый автомобиль Бориса Ельцина

      15:14, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15:14, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
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      #авто\n#раритет\n#Борис Ельцин\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
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      За лимузин первого президента России коллекционер заплатил около 20 млн рублей.  

      Санкт-Петербург. Бронированный «Мерседес», на котором возили первого президента России, нашел нового владельца. В одном из автосалонов Северной столицы машину приобрел коллекционер, пишет Лента.ру.  

      Лимузин Mercedes-Benz S-Class (W140) синего цвета с пробегом 60 тысяч километров обошелся покупателю в 19,7 млн рублей.  Отмечается, что автомобиль использовался для доставки на официальные мероприятия Бориса Ельцина. К моменту продажи машина была на ходу и не требовала ремонта.  

      Напомним, в июле СМИ сообщали о том, что на продажу за 34 млн рублей выставлен лимузин Ельцина Mercedes Pullman Sonderschutz в кузове W140, подаренный первому президенту России в 1995 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

      15:14, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      70
      0
      #авто\n#раритет\n#Борис Ельцин\n#автомобиль

       

       

       

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