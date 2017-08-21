В Санкт-Петербурге продали любимый автомобиль Бориса Ельцина

За лимузин первого президента России коллекционер заплатил около 20 млн рублей.

Санкт-Петербург. Бронированный «Мерседес», на котором возили первого президента России, нашел нового владельца. В одном из автосалонов Северной столицы машину приобрел коллекционер, пишет Лента.ру.

Лимузин Mercedes-Benz S-Class (W140) синего цвета с пробегом 60 тысяч километров обошелся покупателю в 19,7 млн рублей. Отмечается, что автомобиль использовался для доставки на официальные мероприятия Бориса Ельцина. К моменту продажи машина была на ходу и не требовала ремонта.

Напомним, в июле СМИ сообщали о том, что на продажу за 34 млн рублей выставлен лимузин Ельцина Mercedes Pullman Sonderschutz в кузове W140, подаренный первому президенту России в 1995 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем.