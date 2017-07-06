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      В Москве продают лимузин Ельцина

      16:02, 06 июля, 2017
      Новичок
      16:02, 06 июля, 2017
      Новичок
      144
      0
      #раритет\n#Борис Ельцин\n#автомобиль
      Фото: kremlinrus.ru
      144
      0

      За раритетный автомобиль в хорошем состоянии просят 34 млн рублей.

      Москва. За 34 млн рублей любой желающий может приобрести автомобиль, на котором возили Бориса Ельцина. Бронированный лимузин хранился до недавнего времени в гараже особого назначения Федеральной службы охраны, пишут «Известия».

      Сообщается, что Mercedes Pullman Sonderschutz в кузове W140 был подарен первому президенту России в 1995 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем. С того времени Ельцин пользовался им вплоть до своей смерти в 2007 году.

      16:02, 06 июля, 2017
      Новичок
      144
      0
      #раритет\n#Борис Ельцин\n#автомобиль

       

       

       

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