В Москве продают лимузин Ельцина

За раритетный автомобиль в хорошем состоянии просят 34 млн рублей.

Москва. За 34 млн рублей любой желающий может приобрести автомобиль, на котором возили Бориса Ельцина. Бронированный лимузин хранился до недавнего времени в гараже особого назначения Федеральной службы охраны, пишут «Известия».

Сообщается, что Mercedes Pullman Sonderschutz в кузове W140 был подарен первому президенту России в 1995 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем. С того времени Ельцин пользовался им вплоть до своей смерти в 2007 году.