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      В России разработают правила техосмотра электромобилей и гибридов

      12:45, 19 июля, 2017
      Новичок
      12:45, 19 июля, 2017
      Новичок
      146
      0
      #дороги\n#автомобилисты\n#Минпромторг\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      146
      0

      Минпромторг занимается подготовкой соответствующего регламента.

      Москва. Министерство промышленности и торговли России разработает правила прохождения технического осмотра автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. Соответствующий регламент планируют подготовить до конца 2017 года, пишут Известия.ру

      Как рассказали в пресс-службе ведомства в интервью изданию, разработка нового документа связана с тем, что  отсутствует регламент проверки и диагностики высоковольтных цепей, устанавливаемых в двигателях электромобилей и гибридов, отказ которых во время движения может привести к тяжелым последствиям. 

      В ведомстве также отметили, что, помимо этого, к созданию регламента подтолкнуло увеличение числа экологичных транспортных средств, приобретаемых водителями.   

      В настоящее время эксперты ведомства занимаются анализом российских и зарубежных стандартов и других нормативных документов. После этого будут подготовлены предложения по методикам проверки технического состояния.

      12:45, 19 июля, 2017
      Новичок
      146
      0
      #дороги\n#автомобилисты\n#Минпромторг\n#автомобиль

       

       

       

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