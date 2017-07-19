В России разработают правила техосмотра электромобилей и гибридов

Минпромторг занимается подготовкой соответствующего регламента.

Москва. Министерство промышленности и торговли России разработает правила прохождения технического осмотра автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. Соответствующий регламент планируют подготовить до конца 2017 года, пишут Известия.ру.

Как рассказали в пресс-службе ведомства в интервью изданию, разработка нового документа связана с тем, что отсутствует регламент проверки и диагностики высоковольтных цепей, устанавливаемых в двигателях электромобилей и гибридов, отказ которых во время движения может привести к тяжелым последствиям.

В ведомстве также отметили, что, помимо этого, к созданию регламента подтолкнуло увеличение числа экологичных транспортных средств, приобретаемых водителями.

В настоящее время эксперты ведомства занимаются анализом российских и зарубежных стандартов и других нормативных документов. После этого будут подготовлены предложения по методикам проверки технического состояния.