Мексиканский болельщик сказал жене, что пошел в магазин, а сам улетел в Россию на Кубок конфедераций

Мужчина сообщил супруге, что поедет в супермаркет за сигаретами.

Сочи. Мексиканский болельщик Артуро Гарсия приехал на Кубок конфедераций по футболу, проходящий в России, сказав жене, что вышел в магазин. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Remezcla.

Артуро Гарсия сообщил супруге, что поедет в супермаркет за сигаретами, но не уточнил в какой и где именно. Реакция жены мексиканского болельщика на его поездку в Россию пока неизвестна.

Напомним, сборная Мексики по футболу прошла в полуфинал Кубка конфедераций. Сегодня подопечные Хуана Карлоса Осорио встретятся со сборной Германии на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сборная Чили стала финалистом престижного международного турнира, обыграв команду Португалии в серии после матчевых пенальти.