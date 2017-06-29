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      Сборная Чили стала финалистом Кубка конфедераций 2017

      09:28, 29 июня, 2017
      Новичок
      09:28, 29 июня, 2017
      Новичок
      243
      0
      #спорт\n#футбол\n#Чили\n#Португалия\n#матч
      Фото: twitter.com
      243
      0

      Подопечные Хуана Антонио Пицци одержали победу над португальцами в серии послематчевых пенальти.

      Казань. Сборная Чили прошла в финал Кубка Конфедераций 2017, одержав победу над Португалией в серии послематчевых пенальти. Встреча завершилась со счетом 3:0, пишут Известия.ру

      Основное и дополнительное время матча футболисты обеих команд забитыми мечами не отметились. В серии пенальти ворота действующих чемпионов Европы поразили нападающие Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес. 

      Встреча состоялась в столице Татарстана на стадионе «Казань-Арена». Второй финалист Кубка конфедераций определится сегодня по итогам матча между командами Германии и Мексики, который начнется в Сочи в 21:00 по московскому времени. 

      09:28, 29 июня, 2017
      Новичок
      243
      0
      #спорт\n#футбол\n#Чили\n#Португалия\n#матч

       

       

       

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