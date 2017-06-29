Сборная Чили стала финалистом Кубка конфедераций 2017

Подопечные Хуана Антонио Пицци одержали победу над португальцами в серии послематчевых пенальти.

Казань. Сборная Чили прошла в финал Кубка Конфедераций 2017, одержав победу над Португалией в серии послематчевых пенальти. Встреча завершилась со счетом 3:0, пишут Известия.ру.

Основное и дополнительное время матча футболисты обеих команд забитыми мечами не отметились. В серии пенальти ворота действующих чемпионов Европы поразили нападающие Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес.

Встреча состоялась в столице Татарстана на стадионе «Казань-Арена». Второй финалист Кубка конфедераций определится сегодня по итогам матча между командами Германии и Мексики, который начнется в Сочи в 21:00 по московскому времени.