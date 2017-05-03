В России построят первую в мире подлодку для сейсмической разведки

Строительство атомной подводной лодки начнется в 2020 году.

Москва. Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Центральным конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ЦКБМ) заканчивают проектирование первой в мире подводной лодки, предназначенной для сейсмической разведки. У субмарины имеются многометровые «крылья-сенсоры», способные заглянуть под грунт на несколько десятков метров и создать трехмерную модель дна, пишут «Известия».

В нерабочем состоянии крылья-сейсмодатчики спрятаны между внешним и внутренним корпусами субмарины в носовой и кормовой частях. В рабочем положении они раскрываются, подобно плавникам, и образуют большую сканирующую поверхность.

Эксперты полагают, что такая подлодка способна предоставить российскому Военно-морскому флоту уникальные данные о запасах полезных ископаемых на дне.

Руководитель проектной группы направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко сообщил, что корабль разрабатывается в рамках проекта «Айсберг», который рассчитан на 20-30 лет.

По словам главного конструктора ЦКБМ Евгения Топорова, строительство субмарины начнется в 2020 году. «Стоимость такого корабля будет на 60% ниже стоимости «боевой» субмарины. У нас на борту нет систем вооружения», - отметил он.

Однако эксперты не исключают того, что подлодка для сейсморазведки заинтересует военных, которые смогут с ее помощью точно позиционировать подводные дроны.

«Использование современных радаров и сенсоров, алгоритмов искусственного интеллекта позволяет подводным аппаратам в режиме реального времени формировать объемную картину рельефа. Это необходимо для прокладки кабелей, точной установки специального гидроакустического оборудования, выявления подводных каньонов, через которые скрытно могут пройти подводная лодка или необитаемые аппараты противника», - считает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.