Армия России примет на вооружение новую винтовку «Точность» к 2020 году

Первую партию снайперского оружия поставят Федеральной службе охраны и Службе безопасности Президента России.

Москва. Российская армия примет на вооружение новейшую снайперскую винтовку «Точность» к 2020 году. Эксперты сообщают, что это новое, отечественное, точное снайперское оружие, передает радио Sputnik.

По словам Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, Министерство обороны требует, чтобы у винтовки не было импортных комплектующих. К 2020 году планируется сделать комплекс полностью отечественным.

Эксперты сообщают, что снайперское оружие можно будет использовать с двумя разными патронами: бронебойными и обычными.

«Винтовка «Точность» является плодом многолетней работы, которая воплотилась и в гражданских образцах, например в Т-5000», - сообщил главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.

«Винтовка по этой теме была принята на вооружение специальными структурами, в частности, снайперами ФСО и Службой безопасности президента, у которых не столь жесткий подход к происхождению материалов и деталей комплексов, ввиду относительной не массовости этого предмета вооружения. У армейских структур совершенно справедливо требования ужесточены. В соответствии с этим винтовка сейчас действительно дорабатывается в плане абсолютно полного импортозамещения электронных компонентов», - добавил он.

Дегтярев считает, что Россия должна быть максимально независимой от зарубежных поставщиков, «от ручного огнестрельного оружия - до космических летательных аппаратов».