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      Армия России примет на вооружение новую винтовку «Точность» к 2020 году

      13:20, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:20, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      185
      0
      #безопасность\n#оружие\n#армия\n#Россия
      Фото: twitter.com/Rogozin
      185
      0

      Первую партию снайперского оружия поставят Федеральной службе охраны и Службе безопасности Президента России.

      Москва. Российская армия примет на вооружение новейшую снайперскую винтовку «Точность» к 2020 году. Эксперты сообщают, что это новое, отечественное, точное снайперское оружие, передает радио Sputnik.

      По словам Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, Министерство обороны требует, чтобы у винтовки не было импортных комплектующих. К 2020 году планируется сделать комплекс полностью отечественным.

      Эксперты сообщают, что снайперское оружие можно будет использовать с двумя разными патронами: бронебойными и обычными.

      «Винтовка «Точность» является плодом многолетней работы, которая воплотилась и в гражданских образцах, например в Т-5000», - сообщил главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.

      «Винтовка по этой теме была принята на вооружение специальными структурами, в частности, снайперами ФСО и Службой безопасности президента, у которых не столь жесткий подход к происхождению материалов и деталей комплексов, ввиду относительной не массовости этого предмета вооружения. У армейских структур совершенно справедливо требования ужесточены. В соответствии с этим винтовка сейчас действительно дорабатывается в плане абсолютно полного импортозамещения электронных компонентов», - добавил он.

      Дегтярев считает, что Россия должна быть максимально независимой от зарубежных поставщиков, «от ручного огнестрельного оружия - до космических летательных аппаратов».

      13:20, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      185
      0
      #безопасность\n#оружие\n#армия\n#Россия
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