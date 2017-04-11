В России к Пасхе выпустили «православный» iPhone 7 за 200 тысяч рублей

Российская компания Caviar сделала оригинальную отделку гаджета.

Москва. Российская компания Caviar выпустила iPhone 7 Credo с необычным дизайном в религиозном стиле. Стоимость смартфона составила около 200 тыс. рублей, сообщает VistaNews.

iPhone 7 Caviar Credo выпустили в двух вариантах: «Спаси и сохрани» и «Отче Наш». На первой модели изображен крест, внутри которого – Иисус, на втором – молитва. Задняя панель сделана из гравированного золота.

Смартфоны выпущены тиражом в 99 штук. Стоимость моделей составила 199 и 219 тыс. рублей.

Компания Caviar берет за основу популярные смартфоны и создает для них необычную отделку.

Ранее сообщалось, что американская компания выпустила первый в мире летающий чехол для смартфона Selfly. Карманный беспилотник представляет собой альтернативу селфи-палки.