В России предложили сделать выплаты на школьников ежегодными

Если инициативу одобрят, родители детей в возрасте от 6 до 18 лет будут получать по 20 тыс. рублей.



Москва. Счётная палата России предложила сделать выплаты на школьников постоянными. Об этом пишут «Известия».

Контрольный орган предложил сделать выплаты на подготовку детей к школе ежегодными. Семьи, где воспитывается ребёнок дошкольного возраста, могут получать по 20 тыс. рублей перед началом учебного года. Расходы из федерального бюджета на эти выплаты составят 60 млрд рублей в год.

Также Счётная палата отметила, что сборы в школу детей разного пола стоят от 19 до 23 тыс. рублей.

Напомним, в июле президент России подписал указ, которым распорядился выплатить семьям с детьми от 6 до 18 лет по 10 тыс. рублей. Начисление средств начали на две недели раньше установленного изначально срока — со 2 августа вместо 16 августа. Президент России тогда сказал, что лучше выделить средства раньше, чтобы у родителей было больше времени на закупку всего необходимого для нового учебного года.