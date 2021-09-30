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В России предложили сделать выплаты на школьников ежегодными

13:52, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В России предложили сделать выплаты на школьников ежегодными
13:52, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
168
0
#Россия\n#дети\n#школа\n#детские пособия
Фото: unsplash.com
168
0

Если инициативу одобрят, родители детей в возрасте от 6 до 18 лет будут получать по 20 тыс. рублей.

Москва. Счётная палата России предложила сделать выплаты на школьников постоянными. Об этом пишут «Известия»

Контрольный орган предложил сделать выплаты на подготовку детей к школе ежегодными. Семьи, где воспитывается ребёнок дошкольного возраста, могут получать по 20 тыс. рублей перед началом учебного года. Расходы из федерального бюджета на эти выплаты составят 60 млрд рублей в год. 

Также Счётная палата отметила, что сборы в школу детей разного пола стоят от 19 до 23 тыс. рублей. 

Напомним, в июле президент России подписал указ, которым распорядился выплатить семьям с детьми от 6 до 18 лет по 10 тыс. рублей. Начисление средств начали на две недели раньше установленного изначально срока — со 2 августа вместо 16 августа. Президент России тогда сказал, что лучше выделить средства раньше, чтобы у родителей было больше времени на закупку всего необходимого для нового учебного года. 

13:52, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
168
0
#Россия\n#дети\n#школа\n#детские пособия
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