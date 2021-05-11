Россиян защитят от мошенников, берущих кредиты по чужим паспортным данным

Соответствующий закон обещают рассмотреть в Госдуме уже в июне.



Москва. Депутаты Госдумы разрабатывают закон, по которому любой гражданин получит право запретить оформлять кредиты на свое имя. Об этом пишет РБК.

По данным агентства, нововведение позволит гражданам обезопасить себя от мошенников, которые начали получать кредиты по чужим паспортным данным. В случае принятия закона, любой желающий сможет через сайт госуслуг запретить выдачу ссуд на свое имя. В дальнейшем при необходимости данный запрет можно будет снять.

Текст законопроекта уже готов и обсуждается на уровне профильных ведомств. Внести его в Госдуму предполагается в июне текущего года.