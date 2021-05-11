Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

Россиян защитят от мошенников, берущих кредиты по чужим паспортным данным

18:02, 11 мая, 2021
Евгений Кандаков
Россиян защитят от мошенников, берущих кредиты по чужим паспортным данным
18:02, 11 мая, 2021
Евгений Кандаков
173
0
#финансы и деньги\n#банки\n#Госдума\n#законопроект\n#инициативы\n#мошенники\n#безопасность\n#кредиты
Фото: pixabay.com
173
0

Соответствующий закон обещают рассмотреть в Госдуме уже в июне.

Москва. Депутаты Госдумы разрабатывают закон, по которому любой гражданин получит право запретить оформлять кредиты на свое имя. Об этом пишет РБК.

По данным агентства, нововведение позволит гражданам обезопасить себя от мошенников, которые начали получать кредиты по чужим паспортным данным. В случае принятия закона, любой желающий сможет через сайт госуслуг запретить выдачу ссуд на свое имя. В дальнейшем при необходимости данный запрет можно будет снять.

Текст законопроекта уже готов и обсуждается на уровне профильных ведомств. Внести его в Госдуму предполагается в июне текущего года.

 

18:02, 11 мая, 2021
Евгений Кандаков
173
0
#финансы и деньги\n#банки\n#Госдума\n#законопроект\n#инициативы\n#мошенники\n#безопасность\n#кредиты