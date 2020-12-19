Шестилетняя россиянка вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров по версии Forbes

Её доход составил 18,5 млн долларов.

Москва. Шестилетняя Анастасия Радзинская вошла в список Forbes. Об этом пишет Российская Газета

Девочка заняла 7 место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2020 года. Её доход составил 18,5 млн долларов.

Анастасия входит в этот список уже второй год, в прошлый раз она заняла 3 место с доходом 18 млн долларов.

На Ютуб-канал «Like Nastya» подписаны более 190 млн человек, а количество просмотров ее роликов достигает 39 млрд. В своих видео юная интернет-звезда играет, занимается домашними делами, путешествует с родителями.

Первое же место занял Райан Каджи, он заработал 29,5 млн долларов. Основную часть дохода 9-летнего мальчика составили лицензионные сделки на продукты бренда Ryan's World.