Россия выделила полмиллиона долларов на техсодействие странам Центральной Азии

Главной задачей проекта является выяснение канала поставок оружия террористам.

Нью-Йорк. США. Россия направит 500 млн долларов на техсодействие странам Центральной Азии. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства России при ООН.

Запуск проекта направлен на противодействие незаконному обороту оружия и его поставок террористам.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, это первая комплексная программа техсодействия под эгидой Организации, находящаяся на стыке антитеррора, и борьбы с организованной преступностью.

«Вооруженные конфликты в Сирии, Ливии, Афганистане и многих других «горячих точках» показывают, что террористы зачастую могут быть укомплектованы продукцией военного назначения не хуже национальных армий. Нас также, как и г-на Паскуали, интересует вопрос: где они берут это оружие?», - добавил он.

Также Россия намерена оказывать экспертную поддержку странам в рамках реализации проекта.