Российские власти задумались о снижении страховых взносов с работодателей

Об этом СМИ узнали от источников в правительстве.



Москва. В правительстве России вернулись к обсуждению возможности снизить размер взносов в социальные фонды. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Ведомости».

О возобновлении дискуссии по данному вопросу изданию рассказали сразу три чиновника федерального уровня. По их словам, рассматриваются варианты уменьшения общей ставки до 23-25% с нынешних 30%. В то же время пониженную ставку для высоких зарплат предлагается упразднить. Также изучаются возможности компенсировать фондам их вероятные потери.

Издание напоминает, что в 2017-2018 годах в кабмине предлагали провести налоговый маневр по снижению страховых взносов при одновременном повышении НДС. В итоге налог повысили с 18% до 20%, однако сборы с фонда оплаты труда снижать не стали.

Добавим, как пояснил один из информаторов газеты, цель предлагаемого изменения ставок – вывод зарплат из «тени», повышение благосостояния населения и конкурентоспособности экономики.