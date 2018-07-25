В России для нарушителей ПДД может возрасти стоимость ОСАГО

Минфин предложил по-новому рассчитывать сумму полиса.

Москва. В России для нарушителей правил дорожного движения может возрасти стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности. Минфин предложил по-новому рассчитывать сумму ОСАГО, пишет RT со ссылкой на «Ведомости».

Так, при расчете стоимости предложили исключить два коэффициента - мощности и региональный. Вместо них будут учитывать нарушение правил, резкость торможения и перестроения, период использования машины, скорость движения.

Также планируется ввести разные типы полисов: 400 тыс. рублей за вред имуществу и 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью или по 1 млн и 2 млн рублей.

Кроме того, водители смогут приобретать полис сразу на 3 года.