play
pause
  • $ 63.2 ↓
  • € 74.13 ↑

В России для нарушителей ПДД может возрасти стоимость ОСАГО

12:21, 25 июля, 2018
Анна Торхова
12:21, 25 июля, 2018
Анна Торхова
238
0
#Россия\n#автомобилисты\n#водители\n#ОСАГО\n#автомобиль\n#полис ОСАГО
238
0

Минфин предложил по-новому рассчитывать сумму полиса.

Москва. В России для нарушителей правил дорожного движения может возрасти стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности. Минфин предложил по-новому рассчитывать сумму ОСАГО, пишет RT со ссылкой на «Ведомости».

Так, при расчете стоимости предложили исключить два коэффициента - мощности и региональный. Вместо них будут учитывать нарушение правил, резкость торможения и перестроения, период использования машины, скорость движения.

Также планируется ввести разные типы полисов: 400 тыс. рублей за вред имуществу и 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью или по 1 млн и 2 млн рублей.

Кроме того, водители смогут приобретать полис сразу на 3 года.

12:21, 25 июля, 2018
Анна Торхова
238
0
#Россия\n#автомобилисты\n#водители\n#ОСАГО\n#автомобиль\n#полис ОСАГО

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

12:36, 18 июля, 2018
10315

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

8808
17:25, 19 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

7813
16:59, 20 июля, 2018

Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

7751
13:50, 23 июля, 2018

Артем Богданов прокомментировал свой уход из администрации Ижевска

6885
18:18, 20 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

14:00, 21 июля, 2018
2428

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

2272
11:38, 23 июля, 2018

Путину не понравились варианты изменения пенсионного возраста

2147
12:00, 21 июля, 2018

В России запустят систему ухода за пожилыми

2127
17:25, 20 июля, 2018

В Подмосковье в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки

2091
16:42, 23 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
25877

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

2535
14:37, 22 июля, 2018

В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

2377
16:56, 19 июля, 2018

На борту крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота

2176
15:51, 19 июля, 2018

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

2158
12:25, 20 июля, 2018

Мультимедиа

Язычество

24 июля, 2018

Источники удмуртской силы

24 июля, 2018

Основание д. Карамас Пельга

24 июля, 2018