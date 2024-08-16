Приморье временно лишилось электроснабжения из-за сбоя в сети

Владивосток. Приморский край. Южная часть Приморского края с Владивостоком остались на время без электричества. Причиной послужило замыкание в сети на Лучегорской ГРЭС, пишет Лента.ру со ссылкой на правительство региона.

По данным властей, сбой произошел в блоке генерации. Версию о падении опоры ЛЭП во Владивостоке в министерстве энергетики и газоснабжения края не подтвердили.

После срабатывания систем релейной защиты и противоаварийной автоматики произошло отключение нескольких высоковольтных линий электропередачи. Последствия аварии в целом устранены, идет подключение жилых и социальных объектов.

По данным СМИ, без света в Приморье остались более 1,8 млн человек. Во Владивостоке и других городах перестали работать светофоры, что стало причиной многих ДТП. В центре краевой столицы наблюдались десятибалльные пробки. Остановилось движение электропоездов. Жители застревали в лифтах и не могли попасть в квартиры из-за отключения домофонов. У многих перегорели электроприборы.

Отмечается, что незадолго до аварии в регионе проводилась плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. ЧП, последствия которого учились ликвидировать энергетики и чиновники, произошло спустя несколько часов после этого.