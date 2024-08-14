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На юго-западе Москвы вспыхнул фасад торгового центра

11:03, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На юго-западе Москвы вспыхнул фасад торгового центра
11:03, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#Москва\n#МЧС\n#торговый центр\n#пожар
Фото: t.me/mchs_official
45
0

Пожару присвоен второй номер сложности.

Москва. Торгово-развлекательный центр «Рио» загорелся на юго-западе Москвы. Пламя распространилось по вентилируемому фасаду здания с первого по четвертый этаж, передает МЧС России в своем телеграм-канале.

Огонь вспыхнул утром 14 августа. Пожару присвоили второй номер сложности из пяти. На тушение были направлены 40 сотрудников ведомства и 11 единиц техники.

Пожар был полностью потушен. Ведется разборка вентилируемого фасада. Обгорел только он, внутрь четырехэтажного здания огонь не проник. 

Во время пожара ТРЦ не работал, эвакуацию проводить не потребовалось. По предварительным данным, никто из посетителей и работников «Рио» не пострадал. 

11:03, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#Москва\n#МЧС\n#торговый центр\n#пожар