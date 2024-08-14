На юго-западе Москвы вспыхнул фасад торгового центра

Москва. Торгово-развлекательный центр «Рио» загорелся на юго-западе Москвы. Пламя распространилось по вентилируемому фасаду здания с первого по четвертый этаж, передает МЧС России в своем телеграм-канале.

Огонь вспыхнул утром 14 августа. Пожару присвоили второй номер сложности из пяти. На тушение были направлены 40 сотрудников ведомства и 11 единиц техники.

Пожар был полностью потушен. Ведется разборка вентилируемого фасада. Обгорел только он, внутрь четырехэтажного здания огонь не проник.

Во время пожара ТРЦ не работал, эвакуацию проводить не потребовалось. По предварительным данным, никто из посетителей и работников «Рио» не пострадал.