Дикобраз убежал из зоопарка в Ленобласти

Мистолово. Ленинградская область. Побег дикобраза на волю допустили работники зоопарка в Ленинградской области. Колючего грызуна заметили жители деревни Мистолово, пишет Газета.ру со ссылкой на 78.ru.

Зверь разгуливал возле подъезда одного из домов по улице Горной. Жильцы накормили и напоили животное, после чего стали разыскивать владельца. Оказалось, что дикобраз ранее пропал в зоопарке. Его вернули обратно в вольер. Как грызуну удалось сбежать, не сообщается.

Дикобразы обитают в субтропических областях Азии, Африки и Южной Европы. Это третий по величине грызун в мире после капибары и бобра. Размер взрослых особей может достигать 27 кг, длина, не считая хвоста – до 90 см. От хищников дикобраза защищают острые длинные колючки на спине.