С горящего рынка «Садовод» в Москве эвакуировали 350 человек

Москва. Рынок «Садовод» загорелся на юго-востоке Москвы. С его территории эвакуировали 350 человек, передает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

По данным пресс-службы МЧС России, примерно в полдень 1 декабря загорелись товары в смежных трехуровневых контейнерах. Тушение осложняется плотной застройкой. Чтобы помешать огню распространяться, между торговыми рядами делают пожарные разрывы, разбирают конструкции негорящих павильонов.

С территории рынка эвакуировано порядка 350 человек. Известно о двух пострадавших, один из них пытался спасти горящий товар.

Для борьбы с огнем в закрытых пространствах сотрудники МЧС используют комплекс «Кобра». Он позволяет тушить пламя через отверстие, не заходя внутрь контейнеров.

Площадь рынка «Садовод» составляет 40 гектаров, на которых расположено 9,5 тыс. торговых точек. В 2023 году здесь уже произошло два пожара – в мае и июне.

Добавим, в ночь на 1 декабря пожар на рынке «Темерник» потушили в Ростове-на-Дону.