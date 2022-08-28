В центре Москвы владельцы Ferrari и Lamborghini пытались провести массовые гонки

Москва. Госавтоинспекция пресекла несанкционированные гонки, которые собирались устроить в центре Москвы владельцы дорогостоящих автомобилей. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

По данным из соцсетей, инициатором акции выступил один из популярных блогеров. На его призыв откликнулись несколько десятков владельцев Ferrari, Lamborghini и других роскошных иномарок. Они хотели проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Пробег не был согласован в мэрии.

Спорткары нескольких участников помещены на штрафстоянку. Их проверят на наличие незаконных изменений в конструкцию. Владельцам направят повестки в полицию для разбирательства.

Инцидент уже прокомментировал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он предложил отправить неудавшихся стритрейсеров «на перевоспитание» в зону спецоперации на Украине.

«Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам», — приводит Лента.ру слова сенатора.