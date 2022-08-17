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В Анапе дрон спас тонущего человека

17:01, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Анапе дрон спас тонущего человека
17:01, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
82
0
#Краснодарский край\n#Анапа\n#море\n#спасение\n#дроны\n#беспилотник
Фото: anapa-official.ru
82
0

Аппарат сбросил купальщику спасательный жилет.

Анапа. Краснодарский край. На Центральном пляже Анапы беспилотник спас человека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Отдыхающий заплыл за пределы разрешенной зоны купания и начал тонуть. На мужчину, подающего сигналы о помощи, обратила внимание система мониторинга. Дежурный тут же отправил к тонущему беспилотник.

Подлетев к купальщику, дрон сбросил ему спасжилет. Далее аппарат находился в воздухе над пловцом, что облегчило спасателям его поиски. Они подплыли на катере и подняли пострадавшего на борт. На берегу мужчине оказали необходимую помощь.

В пресс-службе администрации Анапы напомнили, что с помощью дрона в прошлом сезоне уже спасли одного из отдыхающих. Это стало возможным благодаря реализации в 2021 году проекта «Анаспас». По нему пляж оснастили современной системой наблюдения и спасения с вышками и беспилотниками.

17:01, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
82
0
#Краснодарский край\n#Анапа\n#море\n#спасение\n#дроны\n#беспилотник