Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Новый БПЛА «Голиаф» от «Калашникова» испытали в зоне СВО

12:56, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Новый БПЛА «Голиаф» от «Калашникова» испытали в зоне СВО
12:56, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Удмуртия\n#Калашноков\n#беспилотник
Фото: ИА «Сусанин»
14
0

Благодаря замечаниям бойцов в аппарат добавили функцию возврата на место при потере связи.

Ижевск. Удмуртия. Новый беспилотник концерна «Калашников» после апробации получил одобрение бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Летательный аппарат «Голиаф» коптерного типа создали для ведения воздушной разведки, захвата и слежения за целью, а также для поражения небронированной техники и личного состава. Также разработчики учли все замечания и рекомендации участников СВО, поэтому внедрили режим возврата беспилотника при потере связи.

С помощью БПЛА оператор сможет получать разведданные в режиме реального времени круглосуточно. Отмечается, что аппарат управляется с помощью небольшого пульта собственной разработки концерна.

В дальнейшем рассматривается возможность оснащения такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур. 

12:56, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Удмуртия\n#Калашноков\n#беспилотник