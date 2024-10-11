Новый БПЛА «Голиаф» от «Калашникова» испытали в зоне СВО

Благодаря замечаниям бойцов в аппарат добавили функцию возврата на место при потере связи.
Ижевск. Удмуртия. Новый беспилотник концерна «Калашников» после апробации получил одобрение бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Летательный аппарат «Голиаф» коптерного типа создали для ведения воздушной разведки, захвата и слежения за целью, а также для поражения небронированной техники и личного состава. Также разработчики учли все замечания и рекомендации участников СВО, поэтому внедрили режим возврата беспилотника при потере связи.
С помощью БПЛА оператор сможет получать разведданные в режиме реального времени круглосуточно. Отмечается, что аппарат управляется с помощью небольшого пульта собственной разработки концерна.
В дальнейшем рассматривается возможность оснащения такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур.