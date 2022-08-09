В крымской Новофедоровке прогремели взрывы

Новофедоровка. Крым. Серия взрывов прогремела в курортном поселке Новофедоровка Сакского района Крыма (западная часть полуострова). Об этом сообщил советник главы региона Сергея Аксенова Олег Крючков, пишет «Интерфакс».

В своем Telegram-канале он подтвердил факт ЧП, но объяснений не привел и попросил пока не плодить версии. Официальная информация поступит в ближайшее время, пообещал Крючков.

Губернатор полуострова Сергей Аксенов выехал на место происшествия. Он также посоветовал подождать установления обстоятельств произошедшего.

Тем временем фото и видео взрывов выкладывают в соцсетях местные жители и туристы.

Агентство напоминает, что в отдельных районах и городах Крыма до 9 августа был продлен желтый (высокий) уровень террористической опасности.

Добавим, по данным из открытых источников, в Новофедоровке располагаются военный аэродром и воинская часть.

UPD: в Минобороны России заявили, что причиной взрывов стала детонация нескольких боеприпасов на военном аэродроме. По предварительным данным, люди и авиатехника не пострадали. Пожар тушат, причины инцидента выясняются.