Басманный суд арестовал руководителя центра по разработке ракетных вооружений

Москва. Директора научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» Андрея Грудзинского отправили под арест. Решение об этом принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что задержанный будет находиться под стражей как минимум до 22 августа 2022 года. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Подробности уголовного дела пока не разглашаются.