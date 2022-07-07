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Басманный суд арестовал руководителя центра по разработке ракетных вооружений

15:31, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
Басманный суд арестовал руководителя центра по разработке ракетных вооружений
15:31, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
183
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#ракеты\n#оружие\n#наука\n#ученые\n#задержание\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#суд\n#арест
Фото: pixabay.com
183
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Андрея Грудзинского обвинили в особо крупном мошенничестве.

Москва. Директора научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» Андрея Грудзинского отправили под арест. Решение об этом принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что задержанный будет находиться под стражей как минимум до 22 августа 2022 года. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Подробности уголовного дела пока не разглашаются.

15:31, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
183
0
#ракеты\n#оружие\n#наука\n#ученые\n#задержание\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#суд\n#арест