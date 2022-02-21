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На российской территории уничтожили группу украинских диверсантов и 2 БМП

18:15, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
На российской территории уничтожили группу украинских диверсантов и 2 БМП
18:15, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
199
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#Украина\n#Донбасс\n#Россия\n#граница\n#конфликт\n#военные\n#пограничники\n#диверсанты\n#ЛНР\n#ДНР
Фото: vk.com/rt_russian
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Потерь среди российских военных и пограничников нет, сообщили в Южном военном округе.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Нарушившая российскую границу диверсионно-разведывательная группа уничтожена. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Сообщается, что в результате боестолкновения были убиты пятеро диверсантов. Группу обнаружили пограничники 21 февраля около 06:00 по московскому времени в районе станицы Митякинская Ростовской области. Они запросили помощь у военной части, выделенной для оперативного прикрытия границы.

Во время боя украинским диверсантам также подошла помощь – 2 боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины. Обе БМП были уничтожены из противотанкового оружия. Потерь и пострадавших среди российских военнослужащих и пограничников нет.

Напомним, ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что силы Народной милиции ДНР ведут бой с украинскими военными около села Коминерновское вблизи российской границы. Также сообщалось о разрушении снарядом, запущенным с украинской стороны, поста российских пограничников в Ростовской области. При этом инциденте никто не погиб, уточнили позднее. По данным источника «Интерфакса», снаряд попал в погранпункт на территории Неклиновского района Ростовской области рядом с селом Щербаково.

18:15, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
199
0
#Украина\n#Донбасс\n#Россия\n#граница\n#конфликт\n#военные\n#пограничники\n#диверсанты\n#ЛНР\n#ДНР