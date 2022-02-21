Пушилин: бойцы ДНР сражаются с украинскими силовиками возле границы с Россией

Коминтерново. ДНР. Вооруженные силы Донецкой народной республики ведут бой с украинскими военными у границы с Россией в районе села Коминтерново. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет «Интерфакс».

Коминтерново находится на Мариупольском направлении, уточнил Пушилин. По его словам, с украинской стороны в сражении участвуют военнослужащие 36-й бригады.

Также сообщается о попадании снаряда в российский пограничный пункт на границе с ДНР. Объект полностью разрушен, информации о пострадавших нет.

Кроме того, в результате обстрела в Донецке повреждены больница и электроподстанция, на окраине города погиб шахтер, ехавший на работу. О гибели двоих мирных жителей заявили 21 февраля в Луганской народной республике.

Напомним, ранее в ЛНР и ДНР объявили эвакуацию женщин, детей и стариков в Россию, а мужчин призвали явиться на призывные пункты для мобилизации.