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Пушилин: бойцы ДНР сражаются с украинскими силовиками возле границы с Россией

15:04, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Пушилин: бойцы ДНР сражаются с украинскими силовиками возле границы с Россией
15:04, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
254
0
#Украина\n#Донбасс\n#конфликт\n#военные\n#эвакуация\n#беженцы\n#МЧС\n#мобилизация\n#ЛНР\n#ДНР
Фото: vk.com/rt_russian
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Бои идут у села Коминтерново на юге ДНР.

Коминтерново. ДНР. Вооруженные силы Донецкой народной республики ведут бой с украинскими военными у границы с Россией в районе села Коминтерново. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет «Интерфакс».

Коминтерново находится на Мариупольском направлении, уточнил Пушилин. По его словам, с украинской стороны в сражении участвуют военнослужащие 36-й бригады.

Также сообщается о попадании снаряда в российский пограничный пункт на границе с ДНР. Объект полностью разрушен, информации о пострадавших нет.

Кроме того, в результате обстрела в Донецке повреждены больница и электроподстанция, на окраине города погиб шахтер, ехавший на работу. О гибели двоих мирных жителей заявили 21 февраля в Луганской народной республике.

Напомним, ранее в ЛНР и ДНР объявили эвакуацию женщин, детей и стариков в Россию, а мужчин призвали явиться на призывные пункты для мобилизации.

15:04, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
254
0
#Украина\n#Донбасс\n#конфликт\n#военные\n#эвакуация\n#беженцы\n#МЧС\n#мобилизация\n#ЛНР\n#ДНР