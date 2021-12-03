6 детей и 4 взрослых отравились выхлопными газами в Якутии

В доме работал бензиновый электрогенератор.



Тюбя. Якутия. Массовое отравление выхлопными газами произошло в селе Тюбя Намского района Якутии. Пострадали 10 человек, пишет «Интерфакс».

По данным пресс-службы прокуратуры Якутии, причиной инцидента послужил бензиновый электрогенератор. Его включили после того, как частный дом был обесточен вследствие аварии.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, среди отравившихся — 6 детей и 4 взрослых. Из числа пострадавших 6 человек 6ыли сперва отправлены в реанимацию, позднее их выписали в общую палату.

В Минздраве Якутии добавили, что медпомощь пострадавшим оказывалась в Центральной районной больнице Намского района. Возраст доставленных туда детей — от 2 до 10 лет. Один из взрослых от госпитализации отказался и после обследования был отправлен на амбулаторное лечение.

Состояние пациентов оценивается врачами как средней тяжести. Двоих детей перевезли в Педиатрический центр Республиканской больницы №1, расположенной в Якутске. Там их обследуют более тщательно и при необходимости организуют дополнительное лечение.

В причинах происшествия разбирается полиция, сообщили в МВД по республике.