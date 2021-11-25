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При пожаре в шахте Кемеровской области пострадали не менее 40 человек

10:01, 25 ноября, 2021
Евгений Кандаков
При пожаре в шахте Кемеровской области пострадали не менее 40 человек
10:01, 25 ноября, 2021
Евгений Кандаков
173
0
#Кемерово\n#Кузбасс\n#происшествие\n#пожар\n#МЧС\n#спасатели\n#шахта
Фото: 42.mchs.gov.ru
173
0

По предварительным данным, загорелась угольная пыль.

Кемерово. Кемеровская область. Не менее 40 рабочих пострадали при пожаре в шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

По данным, полученным агентством в Центре медицины катастроф, всех пострадавших отправили в медучреждения. 2 шахтера находятся в тяжелом состоянии.

Из шахты вывели 210 горняков, эвакуация еще 75 человек продолжается.

Причиной инцидента стало возгорание угольной пыли, сообщил источник агентства. В результате продукты горения попали в вентиляцию на глубине 250 метров. Все пострадавшие надышались дымом.

UPD: как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, один из поднятых на поверхность горняков скончался.

10:01, 25 ноября, 2021
Евгений Кандаков
173
0
#Кемерово\n#Кузбасс\n#происшествие\n#пожар\n#МЧС\n#спасатели\n#шахта
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