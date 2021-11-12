У дрессировщика цирка на Цветном бульваре изъяли тигренка

Мужчину уличили в использовании животного для платных фотосессий.

Санкт-Петербург. Подаренного Ялтинским зоопарком тигренка конфисковали у дрессировщика Михаила Зарецкого в Санкт-Петербурге. Также суд оштрафовал владельца животного на 3 тыс. рублей, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что в июне 2021 года сотрудник Росприроднадзора застал Зарецкого с тигренком на улице. Дрессировщик предлагал прохожим сфотографироваться с хищником за деньги. Когда же сотрудник указал владельцу на незаконность таких действий, тот заявил, что просто выгуливает зверя и удалился.

Выяснилось, что тигренок родился в апреле 2021 года и был безвозмездно передан Зарецкому зоопарком «Сказка» в Ялте. Мужчина является сотрудником Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, где дрессирует тигров.

В отношении ответчика составили протокол по статье 8.35 КоАП РФ («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений»). На заседание суда мужчина не пришел. Тигренка отдали на попечение ветеринарных служб.

Несколькими днями ранее по решению суда в Санкт-Петербурге конфисковали львицу, которую хозяйка также использовала для фотосессий.