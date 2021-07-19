Лесной пожар подбирается к Светлинской ГЭС в Якутии

Огонь тушат больше 2 тысяч человек и почти 300 машин, в том числе 3 самолета.



Якутск. Якутия. Огонь охватил больше 1,5 млн гектаров тайги в Якутии. Всего на территории республики действуют 216 природных пожаров, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

Сейчас специалисты и добровольцы тушат в лесах 84 пожара на территории 16 районов. 7 из них удалось локализовать. К работам привлечены больше 2 тыс. человек и 279 единиц техники, в том числе самолет Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием для искусственного вызывания осадков. Его вызвали по заявке Авиалесоохраны. Кроме того, МЧС России направило в Якутию два самолета-амфибии БЕ-200.

Как отметили в Минэкологии, особую тревогу вызывает пожар в 4 км от населенного пункта Сюльдюкар Мирнинского района – он потенциально угрожает Светлинской ГЭС. Правда, на пути огня находится естественная преграда – река Вилюй. Всего пламя охватило там больше 41 тыс. гектаров. В тушении участвуют 89 человек и 4 единицы техники.

По данным регионального управления МЧС, дымом от лесных пожаров заволокло Якутск. Такая же проблема отмечается на севере Хабаровского края, сообщили в спасательном ведомстве соседнего с Якутией региона.