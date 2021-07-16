Евпаторию заволокло дымом из-за пожара на мусорном полигоне

Причиной называют поджог.



Евпатория. Республика Крым. Удушливый дым окутал крымскую Евпаторию. Причина – пожар на мусорном полигоне, вспыхнувший вечером 15 июля, пишет «Интерфакс».

Горожане жалуются в соцсетях на дым, который есть глаза. По данным агентства, запах горящих отбросов чувствуется по всему городу. Из-за него жители провели минувшую ночь с закрытыми окнами. При этом температура воздуха достигает +28 градусов. А в ближайшие несколько дней в Крыму ожидается аномальная жара. Столбики термометров поднимутся до 37 градусов выше ноля.

По предварительным данным, которые озвучили муниципальные власти, полигон подожгли неизвестные. Организован оперативный штаб по ликвидации угрозы ЧС. Добавим, в курортном городе проживают примерно 100 тыс. человек. Кроме того, в сезон в Евпаторию приезжает много туристов.