Ураган, потоп, смерч: Москву и Подмосковье накрыло штормом

За день выпало 30% месячной нормы осадков.



Москва. Гроза обрушилась на Москву и Подмосковье. 15 июля в столице повалило не менее 20 деревьев, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Одно из деревьев упало на детскую площадку, другое - на скамейку в сквере. Также повреждены несколько автомобилей. Информации о пострадавших нет.

Кроме того, в разных округах Москвы были подтоплены около 10 улиц и часть аэропорта Шереметьево. По словам очевидцев, самолеты стояли в воде. Из-за нелетной погоды были задержаны несколько авиарейсов.

По данным синоптиков, которые приводит «Интерфакс», за сутки в Москве выпало 29% месячной нормы осадков.

Добавим, днем в Мытищах очевидцы засняли на видео пылевой смерч, сообщает Рен ТВ. Природное явление вызвало переполох у местных жителей, но вреда не принесло.

Кстати, в конце июня Москву и окрестности уже накрывало сильным грозовым фронтом. Был причинен значительный материальный ущерб.