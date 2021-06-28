Гроза в Москве и области стала причиной потопа, пожаров и разрушений

В Подмосковье ураганом повалило строительный кран, молнии подожгли трансформатор и жилой дом.



Москва. После длительного периода аномальной жары на Москву и Подмосковье обрушились гроза и ливень со шквалистым ветром небывалой силы. Днем 28 июня в столице и области затопило улицы, из-за чего пришлось остановить некоторые транспортные линии, ветром срывало куски кровли и повалило строительный кран, сообщает РенТВ.

В частности, из-за хлынувшей в районе станции Ясенево воды временно остановили движение по Калужско-Рижской (оранжевой) линии метро. Ранее в столичном департаменте транспорта москвичей попросили воздержаться от поездок по Филевской (голубой) ветке, где подтопило открытый участок путей на участке «Багратионовская» - «Кунцевская». Пассажирам рекомендовали воспользоваться Арбатско-Покровской (синей) веткой.

В ряде районов столицы подтоплена проезжая часть, остановилось движение наземного общественного транспорта. В соцсетях появилось множество видеороликов, на которых видно, что машины «плывут» по улицам. В некоторых местах вода поднимается до середины кузова.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано или отменено свыше 30 рейсов.

Подтопило и первый этаж здания телецентра в Останкино.

Несколько инцидентов произошло из-за грозовых разрядов и ветра. В подмосковном Щелково, предположительно, от удара молнии, взорвался трансформатор. В Балашихе загорелись линия электропередачи и лес вокруг ЛЭП. В Подрезково молния ударила в жилой дом, загорелась крыша. О пострадавших не сообщается.

На улице Правды в Москве ветром сорвало 25 листов кровли в реконструируемом здании. По предварительным данным, пострадавших нет.

В строящемся жилом комплексе «Новые Островцы» в Раменском районе Подмосковья рухнул строительный кран. При падении конструкция задела электрические провода. Информации о пострадавших нет, на место прибыли спасатели.

По данным Минэнерго, которые приводит РенТВ, непогода оставила без света 15 тыс. жителей Подмосковья, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщил «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за сутки в Москве может выпасть до 70% месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков по прогнозу выпадет с 15:00 до 21:00. Местами возможен град. Порывы ветра могут достигать 21–26 м/с.